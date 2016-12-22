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Экс-посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией
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Экс-посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией
Политика, 00:03
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Экс-посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией

Бывший посол США в России выразил надежду на завершение «посольских войн» Вашингтона с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Как заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, Россия обеспечила паритет, мы обеспечили паритет, мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше», — сказал он в ответ на вопрос, закончились ли «посольские войны» между двумя странами.

Джон Теффт завершил свою работу в России и вместе с женой Мариэллой покинул Москву. Он занимал пост посла США в России с 2014 года. Его место займет глава Атлантического совета и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.

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Ранее, 24 сентября, посол России в США Анатолий Антонов после приезда в Вашингтон выразил мнение, что США «готовы» пойти на улучшение отношений с Россией. «У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из Госдепартамента. Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — отметил он. По мнению Антонова, никто «не заинтересован в том, чтобы [отношения между Москвой и Вашингтоном] в дальнейшем ухудшались».

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: Россия , США , Джон Теффт , "посольские войны"
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