Экс-посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией

Бывший посол США в России выразил надежду на завершение «посольских войн» Вашингтона с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Как заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, Россия обеспечила паритет, мы обеспечили паритет, мы готовы перевернуть эту страницу и идти дальше», — сказал он в ответ на вопрос, закончились ли «посольские войны» между двумя странами.

Джон Теффт завершил свою работу в России и вместе с женой Мариэллой покинул Москву. Он занимал пост посла США в России с 2014 года. Его место займет глава Атлантического совета и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман.

Ранее, 24 сентября, посол России в США Анатолий Антонов после приезда в Вашингтон выразил мнение, что США «готовы» пойти на улучшение отношений с Россией. «У меня состоялось множество контактов с моими коллегами из Госдепартамента. Мое первое впечатление — я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать эту полосу отчуждения, ту полосу, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня», — отметил он. По мнению Антонова, никто «не заинтересован в том, чтобы [отношения между Москвой и Вашингтоном] в дальнейшем ухудшались».

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