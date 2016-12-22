МВФ назвал условие пересмотра программы сотрудничества с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что решающим условием для пересмотра программы сотрудничества с Украиной является проведение пенсионной реформы. Об этом заявил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей во время брифинга в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы призываем власти и парламент обеспечить, чтобы законопроект о повышении пенсий достиг целей реформы, которые были разработаны МВФ и Всемирным банком [ВБ]. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями относительно любых возможных изменений, которые могут потребоваться в этот проект закона», — сообщил Мюррей.

В июне МВФ и ВБ поддержали проект пенсионной реформы на Украине. В мае правительство Украины одобрило проект пенсионной реформы и направило его в Совет реформ, сообщало «РБК-Украина». Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что «полная ответственность за выполнение проекта» он берет на себя. Он пообещал, что с 1 октября 2017 года около 9 млн пенсионерам повысят пенсии.

Целью реформы является сокращение дефицита украинского Пенсионного фонда (ПФ) и увеличение размера пенсий. Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен сообщал, что Украина имеет второй по размеру в мире дефицит ПФ по отношению к ВВП страны.

В мае 2017 года ВБ одобрил решение о передаче Украине заема на $150 млн. Директор ВБ по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен заявлял, что украинские партнеры «обладают креативным и уникальным деловым потенциалом и могут производить высококачественную конкурентоспособную продукцию». Проект должен быть осуществлен Укрэксимбанком.