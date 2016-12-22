Ракета «Протон-М» со спутником AsiaSat-9 вышла на промежуточную орбиту

На промежуточную орбиту вышел телекоммуникационный спутник AsiaSat-9, который стартовал на российской ракете-носителе «Протон-М». Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Запуск ракеты состоялся 28 сентября 2017 года в 21:52 мск с космодрома Байконур, говорится в сообщении «Роскосмоса». Запуск прошел штатно, без замечаний. Через 9 минут разгонный блок «Бриз-М» вместе со спутником отделился от ракеты и продолжил полет в автономном режиме. Отделение AsiaSat-9 от разгонного блока ожидается 29 сентября в 7:05 мск.

AsiaSat-9 был разработан компанией Space Systems/Loral (США) по заказу гонконгской компании Asiasat. Спутник будет обеспечивать связь, телевещание и доступ в интернет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Масса спутника составляет 6140 кг.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником Минобороны России был осуществлен 17 августа 2017 года. Запуск проводился под личным контролем командующего Космическими войсками, заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Головко.