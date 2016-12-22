РАН избрала 11 вице-президентов средним возрастом 64 года

Общее собрание Российской академии наук утвердило вице-президентами всех кандидатов, которых предложил новый глава РАН Александр Сергеев, сообщает корреспондент РБК.

Ими стали: директор Института биологии моря имени Жирмунского ДВО РАН Андрей Адрианов, ученый-астроном Юрий Болега, руководитель секции океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Валерий Бондур, ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник, бывший и.о. главы РАН Валерий Козлов, директор Института археологии РАН Николай Макаров, химик Валентин Пармон, председатель ДВО РАН Валентин Сергеенко, глава Уральского отделения Валентин Чарушин, проректор МГУ Алексей Хохлов, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии ГНЦ имени Сербского Владимир Чехонин. Средний возраст избранных вице-президентов — 64 года.

Ученым секретарем РАН был выбран член отделения сельскохозяйственных наук, бывший замминистра сельского хозяйства Николай Долгушкин.

Был избран и президиум РАН. В него вошли бывшие конкуренты Сергеева по выборам — директор Института молекулярной электроники Геннадий Красников, руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» Владислав Панченко и гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных матер​иалов Евгений Каблов, а также нобелевский лауреат Жорес Алферов, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и другие академики. Был избран в президиум и Борис Порфирьев, которого критиковал член общества «Диссернет», физик Андрей Заякин за оправдательные вердикты авторам научных работ, обвиненных в плагиате.