Власти Москвы опровергли проблемы со связью из-за «Моей улицы»

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы Гасан Гасангаджиев назвал заявления о возможных проблемах с сотовой связью в городе из-за программы «Моя улица» «не имеющими под собой никаких оснований». Об этом говорится в заявлении департамента, поступившем в РБК.

Гасангаджиев сообщил, что в Москве в рамках программы «Моя улица» идет «комплексная реконструкция улиц, создаются новые общественные пространства, развивается комфортная городская среда, применяются новые подходы к организации освещения улиц».

Применяемые ранее методы размещения сетевого коммуникационного оборудования допускали наличие множества наружных подводок кабелей. Кроме того, при повышенной ветровой нагрузке подобные решения представляли угрозу безопасности, считает Гасангаджиев.

По его словам, ранее телекоммуникационное оборудование располагалось на фонарных столбах, что могло представлять угрозу безопасности пешеходов. В связи с этим департамент решил убрать оборудование со столбов.

«Подтверждением стабильности функционирования сотовой связи является тот факт, что на время производства работ в рамках программы «Моя улица» происходил локальный демонтаж телекоммуникационного оборудования, при этом снижения качества связи зафиксировано не было» — утверждает Гасангаджиев.

Он пообещал в ближайшее время утвердить концепцию размещения оборудования «с адресной привязкой».По его словам, пока нет никаких решений по ликвидации оборудования операторов сотовой связи.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что «Моссвет» и «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) занялись проработкой вопроса о расторжении договоров аренды фонарных столбов, на которых было установлено телекоммуникационное оборудование.

Расторжение договоров вызвано необходимостью демонтажа оборудования в рамках «Моей улицы» в центре Москвы. Уточнялось, что эти меры могут привести к ухудшению качества связи. «Ведомости» также опубликовали информацию чиновника профильного ведомства, согласно которой в ЦАО находится около 90% базовых станций сотового оператора Tele2, а также 30-40% станций МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона».