Неизвестные сообщили о минировании Живописного моста в Москве

В экстренные службы Москвы поступил анонимный звонок о минировании Живописного моста на проспекте маршала Жукова в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные «заминировали» Живописный мост», — заявил источник. По словам собеседника агентства, на мосту перекрыли движение для пешеходов, однако автомобильное движение не было прекращено. На месте происшествия работают кинологи с собаками.

Позднее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что звонок о минировании оказался ложным. «Кинологи с собаками не обнаружили взрывных устройств на Живописном мосту», — отметил собеседник агентства.

Живописный мост расположен на западе Москвы.

Волна анонимных звонков о минировании продолжается по всей России с 10 сентября. Телефонные террористы «заминировали» в общей сложности более 100 российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Число эвакуированных россиян превысило 500 тыс. человек. Источник РБК в МВД сообщал, что телефонные террористы нанесли материальный ущерб государству на 300 млн руб. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).