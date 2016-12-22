Путин прибыл в Турцию на встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию на встречу со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, из аэропорта Анкары Путин выехал в резиденцию Эрдогана. Там президент Турции встретил российского лидера, после чего они проследовали в здание, где начались переговоры.

Как сообщалось ранее 28 сентября на сайте Кремля, особое внимание во время переговоров будет уделено конфликту в Сирии и вопросам взаимодействия России и Турции, прежде всего в зонах деэскалации. Также лидеры двух стран планируют обсудить строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Путин и Эрдоган 25 сентября в разговоре по телефону обсудили итоги переговоров по Сирии в Астане и референдум о независимости Иракского Курдистана.

Во время переговоров российский и турецкий лидеры сошлись во мнении, что создание зон деэскалации в Сирии «открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны».

Тогда же президенты договорились продолжить обсуждение «региональной и двусторонней повестки дня» во время рабочей встречи в Анкаре 28 сентября.