На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за отключения электричества

На серой ветке метро произошел сбой. По предварительной версии причиной стали проблемы с электроснабжением

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На серой ветке столичного метро произошел сбой в движении поездов, передает корреспондент РБК. В метро по громкой связи объявили, что по техническим причинам поезда не ходят от станции «Нагорная» до станции «Южная», пассажирам предложили воспользоваться наземным транспортом.

Согласно официальному сообщению метрополитена, интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены в 19.20 мск. Позже в пресс-службе метро случившееся объяснили проблемами с электроснабжением.

«Предварительная причина остановки движения-скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты», — говорится в сообщении Twitter Московского транспорта, опубликованном в 19:56 мск.

В свою очередь источник агентства «Интерфакс» заявил о том, что причиной сбоя стала поломка на Боровицкой электроподстанции, питающей этот участок серой ветки. В связи с инцидентом на южной части линии по требованию полиции были закрыты станции Серпуховская и Нагорная.

После проведения регламентных процедур повторной проверки системы электроснабжения движение на серой ветке было восстановлено в 20:03. Вскоре возобновилась работа и закрытых станций.

Последний крупный сбой в работе столичного метро был зафиксирован 23 августа. Тогда были остановлены поезда на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии. Причиной стало подозрение на неисправность светофора.

10 августа на той же ветке движение поездов приостанавливалось на участке между станциями «Текстильщики» и «Таганская». На пути упала 91-летняя женщина, ради спасения которой понадобилось отключить электроснабжение.