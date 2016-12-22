Посол США Джон Теффт покинул Москву

Посол США в России Джон Теффт завершил работу в России и вместе с супругой Мариэллой покинул Москву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в России, поступившем в РБК.

Джон Теффт занимал пост посла США в России с 2014 года. На его место заступит глава Атлантического совета и экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман.

В комитете по международным делам США 19 сентября прошли слушания по утверждению нового американского посла в России. Во время слушаний сенатор-демократ Бен Кардин призвал Хантсмана защищать национальные интересы США и поднимать проблему прав человека в России.

В ответ Хантсман сообщил, что «с нетерпением» ждет начала своей работы в качестве посла, чтобы противодействовать «российским противникам США» путем санкций и культурно-образовательного обмена. По мнению Хантсмана, эти меры помогут россиянам критически оценить действия российских властей.

Он добавил, что будет регулярно встречаться с представителями гражданского сообщества России и лидерами общественных организаций. Во время таких встреч Хантсман намерен продвигать американские ценности и «обеспечивать безопасность» экспатов США в России.

Будущий посол добавил, что Россия и США имеют множество общих интересов, поэтому Москва и Вашингтон должны начать сотрудничество, в том числе по конфликту вокруг Корейского полуострова.