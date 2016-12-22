Двух бывших нацистов заподозрили в расстрелах в Бабьем Яре во время войны

Двух бывших членов айнзацгруппы СС (так называемые эскадроны смерти нацистской Германии) заподозрили к причастности к массовым расстрелам в урочище Бабий Яр на Украине во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC News.

По данным неправительственной организации США «Центр Симона Визенталя», изучающей трагедию Холокоста, 94-летний Курт Госдек и 95-летний Герберт Велер числятся в списках айнзацгруппы «С», командиром которой был бригаденфюрер СС Отто Раш. Центр передал данные о Госдеке и Велере властям Германии еще в 2014 году, однако места их жительства были обнаружены недавно.

Госдек утверждает, что хотя и был частью подразделения СС, но занимался ремонтом техники и не знал о массовых убийствах. Велер также подтвердил, что он состоял в айнзацгруппе «С», однако отказался сообщить другие подробности.

Глава Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, старший прокурор Йенс Роммель заявил, что центр занимается расследованием дела Госдека и Велера. Однако у центра недостаточно доказательств для предъявления обвинения бывшим членам СС.

Глава «Центра Симона Визенталя» Эфраим Зурофф сообщил, что до конца 2017 года направит до 30 запросов прокурорам ФРГ с просьбой возбудить уголовные дела против Госдека и Велера.

В марте 2017 года власти Польши обвинили 98-летнего жителя США Михаила К. в причастности к военным преступлениям во время Второй мировой войны. Следствие считает, что гражданин США во время войны был членом украинской дивизии СС «Галичина» и принимал участие в расстрелах мирных жителей в Польше. По данным прокуратуры, найденные в ходе расследования документы подтверждают, что Михаил К. служил в «Галичине». Он также командовал Украинским легионом самообороны, который брал под контроль польские деревни в районе Люблина. По данным AP, подозреваемым является уроженец Луцка Михаил Каркоц, эмигрировавший в США в 1949 году.

Нацисты использовали Бабий Яр как место массовых расстрелов гражданского населения, преимущественно евреев и цыган, а также военнопленных с 1941 по 1943 год. Всего в Бабьем Яре погибло, по разным оценкам, от 70 тыс. до 200 тыс. человек.