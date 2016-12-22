СК начал проверку после видео с избиением ученика в школе под Рязанью

Следователи начали проверку после того, как в Cети появилось видео, на котором учительница одной из сельских школ Старожиловского района Рязанской области бьет ученика. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ученик Истьинской школы рассказал радиостанции «Говорит Москва», что учительницу уже уволили из школы, а в учебном заведении работает специальная комиссия.

В паблике «Рязань» во «ВКонтакте», посвященном новостям города, ученики школы рассказали подробности конфликта с учительницей.



«Эта учительница пришла к нам в школу в прошлом году. Она постоянно на уроках нас била учебником, но не так сильно, как на этом видео. Просто так подойдет, легонько учебник, грубо говоря, на голову положит, и всё. Все сразу замолкали, отворачивались», — рассказал школьник.

Ученица, снявшая видео, также рассказала, что попыталась показать запись заведующей по воспитательной работе. Завуч, по ее словам, видео смотреть отказалась и потребовала удалить.​