Полиция установила подозреваемого в угрозе отравления продуктов в ФРГ

Сотрудники правоохранительных органов немецкого города Констанца установили подозреваемого, который угрожал отравить продукты в магазинах по всей стране. Об этом заявил заместитель шефа полиции города Увэ Штюрмер, сообщает газета Berliner Morgenpost.

Подозреваемого зафиксировала камера наблюдения на одном из местных рынков. Штюрмер в ходе пресс-конференции продемонстрировал фотографию мужчины, который может быть причастен к отравлению еды в магазинах. По словам Штюрмера, в городе, предположительно, действует целая группа злоумышленников.

Заместитель шефа полиции Констанца отметил, что подозреваемый 16 сентября отправил электронные письма в магазины Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Muller, Edeka, Norma и Rewe. Он требовал выплатить ему «несколько миллионов евро» к 20 сентября, иначе в магазинах Констанца начнут появляться отравленные продукты.

В тот же день в одной из розничных сетей были обнаружены пять пачек с отравленным детским питанием. После проведения экспертизы стало известно, что в детское питание подмешали этиленгликоль — жидкую бесцветную жидкость без запаха и со сладковатым вкусом, которая входит в состав многих средств для ухода за машинами и помещениями. Вещество токсично и относится к веществам третьего класса опасности.