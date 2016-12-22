Кошин объяснил свое решение уйти в отставку

Экс-губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин объяснил решение уйти в отставку переходом на новое место работы. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями органов власти НАО, говорится в сообщении, опубликованном на портале НАО.

По словам Кошина, он в течение трех лет просыпался «с курсом барреля нефти на экране телефона». «Для нашего региона эти цифры значат многое — возможность содержать огромную бюджетную систему, в которой заняты 75% жителей региона», — заявил Кошин. Он отметил, что с его приходом на пост губернатора нефтяной рынок «уже начало лихорадить».

«Я стоял на распутье — продолжать бюджетные «раздачи», которые скоро закончатся, или изменить систему, сделав если не независимой от нефти, то хотя бы устойчивой к колебаниям ее стоимости». Он подчеркнул, что выбрал второй вариант. «Ни о чем не жалею» — подытожил Кошин. Экс-губернатор поблагодарил своих коллег за совместную работу.

Ранее 28 сентября президент Владимир Путин принял отставку Кошина, который ушел «по собственному желанию». Кошин был выбран главой НАО в 2014 году. По данным источников РБК, Кошин должен был покинуть свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса.

Как сообщил РБК один из федеральных чиновников, к Кошину возникли вопросы насчет исполнения майских указов Путина о повышении зарплат бюджетникам. Также в Москве обратили внимание на низкие темпы постройки социальных объектов в НАО. ВРИО губернатора округа Путин назначил Александра Цыбульского, бывшего замминистра экономического развития.