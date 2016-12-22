СК возбудил дело после госпитализации в Томской области девяти кадетов

В Томской области следователи возбудили уголовное дело после того, как в больницу попали девять воспитанников кадетского корпуса. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) было возбуждено по результатам проверки сообщений о том, что в питании кадетов найдены личинки насекомых.

Воспитанники Томского кадетского корпуса поступили в больницу в период с 25 по 27 сентября с жалобами на боли в животе и кишечные расстройства. В начале сентября стало известно, что кадеты отказались от еды из-за просроченного питания и опарышей в каше. Мать одного из воспитанников рассказывала журналистам, что с начала учебного года кадеты находили опарышей в еде четыре раза.