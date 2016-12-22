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Северная Корея опровергла факт пыток студента из США
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Северная Корея опровергла факт пыток студента из США
Общество, 16:02
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Северная Корея опровергла факт пыток студента из США

КНДР заявила, что американский студент Отто Вомбиер не подвергался пыткам во время заключения в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД КНДР.

Собеседник агентства назвал утверждения о пытках студента в северокорейской тюрьме «безосновательной клеветой». По его словам, Северная Корея оказывала Вомбиеру медицинскую помощь, несмотря на его «враждебные действия» против КНДР.

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Власти Северной Кореи задержали американского студента в январе 2016 года во время его пятидневной туристической поездки в страну. Его обвинили в хищении агитационного плаката. В марте 2016 года Вомбиер признал вину. Суд приговорил студента к 15 годам тюремного заключения. В июне 2017 года студент был освобожден «из гуманитарных соображений». Власти КНДР передали студента представителям США в состоянии комы. Спустя несколько дней Вомбиер скончался в одной из американских больниц.

Северокорейские власти утверждали, что студент, будучи в тюрьме, заболел ботулизмом, однако американские медики не обнаружили у Вомбиера этого заболевания. КНДР также сообщала, что Вомбиер впал в кому после принятия снотворного. Родители погибшего студента обвинили Северную Корею в «ужасном и жестоком обращении» с их сыном.

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Теги: США , КНДР , тюрьма
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