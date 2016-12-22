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В Ленобласти депутат выкупил памятник героине сериала «Игра престолов»
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В Ленобласти депутат выкупил памятник героине сериала «Игра престолов»
Общество, 15:42
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В Ленобласти депутат выкупил памятник героине сериала «Игра престолов»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выкупил за 20 тыс. руб. памятник героине телесериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Он оказался не памятником, а муляжом, сделанном на гипсокартоне с упором сзади. Но цена его дай бог 10 тыс. руб.», — пояснил Петров. Он отметил, что сейчас памятник находится в его кабинете в Законодательном собрании Ленинградской области. «Раз купил, пусть стоит», — добавил депутат.

Фото: Антон-Семёнович Мартинович / «ВКонтакте»

8 сентября депутат потребовал у администрации города Сертолово демонтировать памятник. Как он рассказал РБК, требование убрать памятник он разослал «больше для хайпа, чем от возмущения».

Депутат рассказал «РИА Новости», что установка памятника в Сертолово не была согласована с властями и местными жителями. Петров считает, что памятник посвящен персонажу, который «является приверженцем ксенофобской идеологии и деспотом». «Это не тот образец человеческих качеств, которые мы должны прославлять», — отметил депутат.

Петров считает, что памятники монархам, в том числе и вымышленным, должны устанавливаться после проведения опроса среди местных жителей.

«Монархия в нашей стране закончилась 100 лет назад. Это был сложный и противоречивый исторический этап отечественной истории — падение царизма происходило по причине массы социальных предпосылок. Не стоит обсуждать такие серьезные проблемы при помощи таких спорных художественных решений», — сказал Петров.

Теги: памятник , Ленинградская область , "Игра престолов"
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