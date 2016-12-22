Белых переведут в больницу «Матросской тишины»

Обвиняемого в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут в больницу СИЗО «Матросская тишина» до конца сентября 2017 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

«Я получил официальный ответ от руководства СИЗО «Лефортово», что Никита Юрьевич до конца сентября должен быть госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская тишина», — заявил Грохотов. По его словам, сейчас в «Лефортово» оформляют документы для перевода Белых.

Находясь под стражей, Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. В конце августа экс-губернатор сообщил об ухудшении зрения. «Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение», — рассказал Грохотов. По словам адвоката, зрение губернатора упало после того, как он «прочитал большое количество материалов [уголовного дела]».

Никита Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму €600 тыс. Против Белых было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Президент Владимир Путин в конце июля 2016 года отстранил Белых от должности из-за утраты доверия. В августе 2017 года Пресненский суд Москвы продлил арест Белых до 4 февраля 2018 года.

Сам Белых не признал свою вину и назвал судебный процесс «провокацией правоохранительных органов». На заседании суда 13 сентября 2017 года Белых сравнил себя с главным героем фильма «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным, который угонял машины у спекулянтов, продавал их и переводил вырученные средства в детские дома. «Если я брал деньги — 18 миллионов рублей, — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — подчеркнул экс-губернатор.