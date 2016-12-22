Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,86 EUR Нал. 68,80 68,12 USD Бирж. 58,05 -0,14 EUR Бирж. 68,35 -0,02 USD ЦБ. 58,43 +0,42 EUR ЦБ. 68,64 +0,48 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4201,01 +1,13 ММВБ 2081,64 +0,02% РТС 1129,89 +0,26% Brent 58,31 +1,14% DJIA 22340,71 +0,25% Nasdaq 6453,26 +1,15% FTSE 7301,45 -0,16%
Белых переведут в больницу «Матросской тишины»
Лента новостей
Северная Корея опровергла факт пыток студента из США 16:02, Общество На Украине задержали охранявших склад с ракетами пьяных офицеров 15:58, Общество Bloomberg рассказал о нежелании китайцев наследовать бизнес родителей 15:53, Бизнес ЦБ защитит банкоматы в городах-участниках ЧМ-2018 15:52, Финансы В Ленобласти депутат выкупил памятник героине сериала «Игра престолов» 15:42, Общество Белых переведут в больницу «Матросской тишины» 15:42, Политика Красота по-корейски: 5 секретов совершенной кожи 15:36, Партнерский материал Клиенты Тинькофф Банка сообщили о проблемах с доступом к онлайн-сервисам 15:28, Финансы Суд заочно арестовал фигурантку дела Серебренникова Воронову 15:23, Общество Минвостокразвития предложило упростить получение гражданства инвесторами 15:17, Экономика Абдулатипов на прощание заявил о бреющих на ходу зайцев людях в Москве 15:17, Политика АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности» 14:55, Бизнес Турчинов назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов под Винницей 14:53, Политика В мэрии Москвы сообщили о росте средней зарплаты врачей до 110 тыс. руб. 14:33, Общество В Гидрометцентре заявили о завершении климатического лета в Москве 14:32, Общество Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов 14:32, Политика Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа 14:31, Политика Касперский ответил на подозрения США в причастности компании к шпионажу 14:14, Политика Минобороны опровергло гибель мирных жителей при авиаударах в Идлибе 14:13, Политика Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате 14:11, Общество СК возбудил дело из-за проблем с переселением из ветхого жилья в Башкирии 14:06, Общество Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам 13:58, Общество Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров 13:48, Бизнес Губернатор Омской области опроверг слухи о своей скорой отставке 13:46, Политика Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты 13:42, Бизнес Литовский парламент расследует возможную связь депутатов с «Росатомом» 13:38, Политика Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми 13:31, Общество В Сочи произошло землетрясение 13:17, Политика
Белых переведут в больницу «Матросской тишины»
Арест Никиты Белых, 15:42
0
Белых переведут в больницу «Матросской тишины»

Обвиняемого в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых переведут в больницу СИЗО «Матросская тишина» до конца сентября 2017 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

«Я получил официальный ответ от руководства СИЗО «Лефортово», что Никита Юрьевич до конца сентября должен быть госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская тишина», — заявил Грохотов. По его словам, сейчас в «Лефортово» оформляют документы для перевода Белых.

Находясь под стражей, Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. В конце августа экс-губернатор сообщил об ухудшении зрения. «Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение», — рассказал Грохотов. По словам адвоката, зрение губернатора упало после того, как он «прочитал большое количество материалов [уголовного дела]».

Никита Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму €600 тыс. Против Белых было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Президент Владимир Путин в конце июля 2016 года отстранил Белых от должности из-за утраты доверия. В августе 2017 года Пресненский суд Москвы продлил арест Белых до 4 февраля 2018 года.

Сам Белых не признал свою вину и назвал судебный процесс «провокацией правоохранительных органов». На заседании суда 13 сентября 2017 года Белых сравнил себя с главным героем фильма «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным, который угонял машины у спекулянтов, продавал их и переводил вырученные средства в детские дома. «Если я брал деньги — 18 миллионов рублей, — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — подчеркнул экс-губернатор.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Еще 10 фото
Фотогалерея

Теги: взятка , «Матросская тишина» , Кировская область , Никита Белых
Главное
Абдулатипов на прощание заявил о бреющих на ходу зайцев людях в Москве Политика
Материалы по теме
Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина Общество
Экс-губернатор Белых не признал себя виновным по делу о взятках Общество
Суд разрешил Никите Белых жениться в СИЗО Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку