Суд заочно арестовал фигурантку дела Серебренникова Воронову

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, фигурантку дела режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Вороновой меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказала Царева. Она отметила, что Воронова также объявлена в международный розыск.

Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге не состоялся.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что Воронова скрылась от следствия. По данным ведомства, работники «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова по ее указанию пытались уничтожить документацию и черную кассу студии.