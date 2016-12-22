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Турчинов назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов под Винницей
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Турчинов назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов под Винницей
Украинский кризис, 14:53
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Турчинов назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов под Винницей

Во время брифинга секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должны нести все, кто отвечает за оборону государства, передает агентство УНН.

Турчинов отметил, что для него «принципиально», чтобы ответственность за взрывы понесли те, кто отвечает за оборону страны, «начиная от начальника Генштаба [Виктор Муженко] и по всей вертикали».

Секретарь СНБО также вспомнил про взрывы в украинском городе Балаклея. В ночь на 23 марта там произошел взрыв на крупном военном складе с боеприпасами: пострадали пять человек, одна женщина погибла.

«На протяжении этого года во время фактического уничтожения арсенала Балаклеи, этого пожара в Калиновке мы потеряли огромное количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший ущерб с начала войны — удар по нашей обороне, по нашей обороноспособности», — отметил Турчинов.

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Муженко ответил на критику секретаря СНБО. На своей странице в Facebook он написал, что благодаря «вовремя принятым решениям командования удалось избежать потерь личного состава и местных жителей». «Для тех, кто не понял, — обвинить меня, моих подчиненных в бездеятельности не удастся. Назначить крайних не выйдет», — заявил Муженко.

26 сентября на складе боеприпасов под Винницей начался пожар. В результате пожара пострадали два человека. Из города эвакуировали около 30 тыс. человек. Им разрешили вернуться в свои дома после 15:00 28 сентября.

Президент Украины Петр Порошенко оценил ущерб для бюджета страны от пожара в $800 млн. Он потребовал найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии. Порошенко также постановил усилить оборону и охрану стратегических объектов страны с помощью Вооруженных сил с 27 сентября.

Представитель Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра назвал пожар на складе террористическим актом. По его словам, причиной пожара на складе стала диверсия, совершенная с помощью сбросившего взрывное устройство беспилотника. Позднее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию об обнаружении диверсантов в Винницкой области.

По словам главы Минобороны Украины Степана Полторака, на складе площадью 60 га хранилось 83 тыс. т боеприпасов.

Теги: Украина , Пожар , Калиновка
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