В Гидрометцентре заявили о завершении климатического лета в Москве
Общество, 14:32
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В Гидрометцентре заявили о завершении климатического лета в Москве
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК о завершении климатического лета.
«Лето закончилось в климатическом и в обывательском смысле. В Москве наступает период прохладной температуры. В ночь на воскресенье, 1 октября, прогнозируем заморозки, уже не только по области, но и по Москве», — сказал глава Гидрометцентра.
По его словам, в предстоящие выходные 30 сентября и 1 октября дневная температура составит плюс 6–11 градусов. «2 и 3 октября от минус 2 до плюс 3 градусов ночью, дневные температуры от плюс 6 до 11 градусов. Совсем не жарко», — добавил Вильфанд.
В Московской области первые заморозки зафиксировали в ночь на субботу, 23 сентября. Температура воздуха там упала до минус 0,6 градуса.