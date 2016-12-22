АСВ отозвало иск к «ВИМ-Авиа» из-за «социальной напряженности»

Турчинов назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов под Винницей

В мэрии Москвы сообщили о росте средней зарплаты врачей до 110 тыс. руб.

В Гидрометцентре заявили о завершении климатического лета в Москве

Минсельхоз придумал механизм возобновления поставок турецких томатов

Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа

Касперский ответил на подозрения США в причастности компании к шпионажу

Минобороны опровергло гибель мирных жителей при авиаударах в Идлибе

Глава МВД прокомментировал гибель гаишника в ДТП с Mercedes на Арбате

СК возбудил дело из-за проблем с переселением из ветхого жилья в Башкирии

Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам

Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров

Губернатор Омской области опроверг слухи о своей скорой отставке

Metro Cash & Carry поможет рестораторам сделать собственные сайты

Литовский парламент расследует возможную связь депутатов с «Росатомом»

Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми

В Сочи произошло землетрясение

Сын президента США без охраны охотился на лосей в Канаде

Швеция заявила об отсутствии оснований блокировать «Северный поток-2»

Столичный банк выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам

АЛРОСА подарила Гохрану алмаз «Иван Тургенев»

Названы города с худшими дорогами в России

Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск

В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ

Курс евро на 29 сентября

EUR ЦБ: 68,64 (+0,48)

Курс доллара на 29 сентября

USD ЦБ: 58,43 (+0,42)

Реформа стартовала: как изменится система теплоснабжения в России

Эйяфьядлайекудль по курсу. Тест-драйв Nissan Qashqai и X-Trail

Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве

Техно-дайджест: умная куртка Google и Levi's и смартфон Билла Гейтса