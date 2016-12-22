Минобороны опровергло гибель мирных жителей при авиаударах в Идлибе

Министерство обороны России опровергло информацию агентства Reuters о гибели 150 мирных жителей при авиаударах по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

«Сирийская «Гражданская оборона», на которую ссылается британское агентство Reuters, сообщая о якобы жертвах мирного населения, — это все те же «Белые каски». Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации, — манипуляция для дилетантов», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

​Он подчеркнул, что ВКС России не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах. «Целями для поражения являются выявленные беспилотными средствами и обязательно подтвержденные по другим каналам базы террористов, бронетехника и склады боеприпасов», — отметил Конашенков.





Видео: mod_russia / Twitter

Reuters 28 сентября сообщил, что за неделю бомбардировок российскими ВКС и сирийскими ВВС в сирийской провинции Идлиб погибли 152 мирных жителя. По информации агентства, в результате авиаударов было разрушено шесть госпиталей, пять центров гражданской обороны и неназванное количество электроподстанций. Отмечалось, что удары наносились преимущественно в южной части провинции. Агентство ссылалось на организацию «Гражданская оборона», действующую в данной провинции. Организация также известна как «Белые каски».

26 сентября Минобороны опровергло нанесение бомбовых ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что российские ВКС и ВМС наносят бомбовые и ракетные удары по боевикам запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра» после их попытки окружить российских военных полицейских на севере провинции Хама во время наступления на правительственные войска.