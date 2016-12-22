Швеция заявила об отсутствии оснований блокировать «Северный поток-2»

У Швеции отсутствуют юридические основания для блокирования «Северного потока-2», заявил «РИА Новости» посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

«У нас очень маленькие юридические возможности препятствовать, даже если бы мы хотели. Может быть, у «Северного потока-2» есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать «нет» у нас нет», — сказал Эриксон.

Ранее Россия направила шведским властям заявку на прокладку газопровода.

Разрешения на строительство газопровода должны дать власти Германии, Финляндии, Дании и Швеции. В начале сентября сообщалось, что правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, который может запретить проведение трубопроводов «Северного потока-2» через датские территориальные воды. Местное издание Politiken утверждало, что документ был разработан из внешнеполитических соображений и соображений безопасности.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Финансирует проект оператор строительства Nord Stream 2 AG и пять европейских партнеров «Газпрома»: Shell, OMV, Engine, Uniper и Wintershall.