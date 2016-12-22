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Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми
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Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми
Проблемы «ВИМ-Авиа», 13:31
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Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми

В первую очередь из-за рубежа необходимо вывезти тех клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к завершению, заявил на заседании оперативного штаба по ситуации с авиаперевозчиком министр транспорта Максим Соколов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вторым в списке приоритетов названо выполнение регулярных рейсов на внутренних и международных линиях. Потом, по словам Соколова, можно приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета еще не наступила. «Последний пункт этого плана возможен только после того, как будут завершены вышеуказанные задачи», — подчеркнул министр.

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По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов, из которых 22 регулярных и шесть — чартерные. Всего, отчитались в Минтрансе, на текущий момент перевезены 668 пассажиров «ВИМ-Авиа». Из чартерных рейсов в Россию вернулись 2 тыс. пассажиров. Кроме того, в штабе сообщили, что 28 сентября из Антальи тремя самолетами «ВИМ-Авиа», выпущенными из Домодедово, вывезут 1,5 тыс. пассажиров двумя оборотными рейсами. Кроме того, из Ираклиона греческая компания EllinAir вывезет 245 пассажиров.

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Самолеты «ВИМ-Авиа» в зарубежных аэропортах арестованы 27 сентября. Российский союз туроператоров (РСТ) 28 сентября заявил об отсутствии в России самолетов для вывоза всех пассажиров «ВИМ-Авиа», оказавшихся за рубежом. К 25 сентября количество пассажиров проблемного авиаперевозчика, которых нужно вернуть из-за рубежа, оценивалось от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Всего, включая чартерные рейсы, «ВИМ-Авиа» имеет обязательства перед 190 тыс. пассажиров. На компенсации авиакомпаниям, согласившимся перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа», из бюджета выделено около 200 млн руб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Теги: пассажиры , Минтранс , «ВИМ-Авиа»
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