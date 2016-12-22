Минтранс поручил вывезти завершающих отдых клиентов «ВИМ-Авиа» первыми

В первую очередь из-за рубежа необходимо вывезти тех клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к завершению, заявил на заседании оперативного штаба по ситуации с авиаперевозчиком министр транспорта Максим Соколов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вторым в списке приоритетов названо выполнение регулярных рейсов на внутренних и международных линиях. Потом, по словам Соколова, можно приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета еще не наступила. «Последний пункт этого плана возможен только после того, как будут завершены вышеуказанные задачи», — подчеркнул министр.

По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов, из которых 22 регулярных и шесть — чартерные. Всего, отчитались в Минтрансе, на текущий момент перевезены 668 пассажиров «ВИМ-Авиа». Из чартерных рейсов в Россию вернулись 2 тыс. пассажиров. Кроме того, в штабе сообщили, что 28 сентября из Антальи тремя самолетами «ВИМ-Авиа», выпущенными из Домодедово, вывезут 1,5 тыс. пассажиров двумя оборотными рейсами. Кроме того, из Ираклиона греческая компания EllinAir вывезет 245 пассажиров.

Самолеты «ВИМ-Авиа» в зарубежных аэропортах арестованы 27 сентября. Российский союз туроператоров (РСТ) 28 сентября заявил об отсутствии в России самолетов для вывоза всех пассажиров «ВИМ-Авиа», оказавшихся за рубежом. К 25 сентября количество пассажиров проблемного авиаперевозчика, которых нужно вернуть из-за рубежа, оценивалось от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Всего, включая чартерные рейсы, «ВИМ-Авиа» имеет обязательства перед 190 тыс. пассажиров. На компенсации авиакомпаниям, согласившимся перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа», из бюджета выделено около 200 млн руб.