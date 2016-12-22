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В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ
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В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ
Общество, 12:26
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В Новосибирске эвакуировали аэропорт и несколько ТЦ

В Новосибирске после анонимных сообщений о минировании эвакуировали аэропорт Толмачево, несколько торговых центров, школы и вуз, сообщает местное издание «НГС Новости».

В службе организации парковки новосибирского аэропорта Толмачево РБК подтвердили, что в здании прошла эвакуация. «Эвакуировать стали примерно в 10 утра, нам служба безопасности сообщила об этом. Уже где-то 200–300 человек эвакуированы», — рассказал собеседник РБК.

По информации «НГС Новости», после проведения проверки аэропорт вернулся к обычному режиму работы. Взрывных устройств там обнаружено не было.

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По данным издания, эвакуации прошли в торговых центрах «Аура», «Голден Филд», «Метромаркет», «Сибирский Молл», «Эдем», «Галерея Новосибирск», «Дружба», «Сан Сити», «МЕГА», «Амстердам» и другие торговые объекты. Сообщения о минировании поступили также в Технопарк Академгородска Новосибирска, несколько школ и НГТУ. В них также была проведена эвакуация.

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Фотогалерея

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что Новосибирск «подвергся сегодня телефонной атаке», а волну звонков он назвал «телефонным терроризмом». «10 школ, 16 торговых объектов, заксобрание, автовокзал — те объекты, по которым поступали сообщения с угрозой о минировании», — сказал он.

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Волна анонимных звонков о минировании различных учреждений в городах России продолжается с 10 сентября. Сообщения о взрывных устройствах поступали в правоохранительные органы более 100 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Пензу, Пермь и другие. Всего были эвакуированы более 500 тыс. человек. Ущерб от эвакуаций только с 10 по 17 сентября, по данным источника РБК в МВД, оценивается в 300 млн руб.

Теги: Новосибирск , эвакуация , Толмачево , Аэропорт
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