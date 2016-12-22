Борис Титов прокомментировал арест топ-менеджера En+ Group

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в беседе с РБК назвал «смешным» арест топ-менеджера En+Group Дмитрия Пономарева по делу о мошенничестве.

«Смешно арестовывать человека из-за того, что он якобы может вмешаться в следствие по делу, которое было шесть лет назад. Причем такое дело», — заявил он.

По словам Титова, Дмитрий Пономарев — общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере энергетики и естественных монополий, один из лучших специалистов в стране по энергетике. «Он абсолютно бесплатно работал с обращениями бизнесменов по своему профилю, активно участвовал в решении системных проблем при подготовке доклада президенту», — рассказал Титов.

По словам Титова, в ходе своей деятельности Пономарев принес «в разы больше пользы (причем бескорыстно) предпринимателям, людям, стране, чем тот ущерб, в котором его обвиняют». «Будем ходатайствовать об изменении меры пресечения — готовы дать поручительство при отпуске под подписку или взять на себя залог через начинающий работу фонд судебных залогов», — заключил бизнес-омбудсмен.

Топ-менеджера En+Group Дмитрия Пономарева задержали 25 сентября. 27 сентября Нагатинский районный суд поместил его под домашний арест. Пономарева подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, в 2011 году Пономарев, возглавлявший тогда ассоциацию «Совет рынка», фиктивно трудоустроил жену заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича Оксану Гринкевич. Она не появлялась на рабочем месте, но получала зарплату. Таким образом, удалось похитить около 3 млн руб.

Дмитрий Пономарев ​в 1997–2001 годах возглавлял Фондовую биржу РТС, затем работал в РАО «ЕЭС ​России», где занимался разработкой и организацией оптового энергорынка госхолдинга. В «Совете рынка», занимающимся регулированием энергорынка, он работал с 2011 по 2013 год. Оттуда Пономарев ушел, после того как занимавший тогда пост пост премьер-министра Владимир Путин раскритиковал топ-менеджеров энергокомпаний за использование офшорных схем, упомянув фамилию Пономарева. В 2013 году Пономарев перешел в En+Group, заняв место директора по связям с органами власти и общественными организациями.