Фонд совладельца «Инвитро» вложился в итальянский медицинский стартап

Российский инвестфонд Medme, созданный при участии акционера медицинской сети «Инвитро» Валентина Дороничева, приобрел долю в итальянском стартапе Biotechware. Об этом РБК рассказал представитель компании. Сумма сделки составляет около €2 млн. Medme получил операционный контроль над компанией.

Biotechware — это сервис дистанционной электрокардиографии (ЭКГ). Он представляет собой облачную платформу для хранения и обработки клинических данных о пациентах. Также сервис предлагает программное обеспечение для врачей. Снять кардиограмму пациента может средний медицинский персонал, такой как фельдшер скорой или провизор. При этом описание будет подготовлено врачом удаленно.

Medme вкладывается в технологические медицинские стартапы. Какова доля Дороничева в фонде, компания не раскрывает. Это не первая инвестиция Medme в дистанционную диагностику. Так, в в июле компания уже инвестировала $2 млн в резидента Сколково UNIM, который специализируется на определении онкологии. Весной правительство одобрило законопроект по легализации телемедицины и направило его в Госдуму, нижняя палата приняла закон 21 июля, в Совете Федерации закон одобрили 25 июля.