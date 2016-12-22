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Военная прокуратура опровергла информацию о диверсантах под Винницей
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Военная прокуратура опровергла информацию о диверсантах под Винницей
Общество, 11:35
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Военная прокуратура опровергла информацию о диверсантах под Винницей

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию об обнаружении диверсионных групп в Винницкой области, где с 26 сентября горит склад боеприпасов. Об этом сообщает «112 Украина».

«Диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием <...> на территории области установлено не было, и данных о них нет», — сказал он, добавив, что у следствия также нет информации о беспилотных аппаратах.

27 сентября Военная прокуратура Южного региона Украины завела уголовное дело о диверсии по факту пожара и взрывов на складе боеприпасов. В тот же день представитель Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра заявил, что причиной пожара на складе стала диверсия, совершенная с помощью сбросившего взрывное устройство беспилотника. «Это подтверждено — работал беспилотник, и это террористический акт», — написал он в Facebook. Мисюра добавил, что военные заранее получили информацию о готовящейся атаке и принимали меры для защиты склада, а большая часть диверсионных групп была задержана.​


Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Утром 28 сентября глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что на складе находилось 83 тыс. т снарядов. Полторак отметил, что 68 тыс. составляли годные к использованию боеприпасы. Потенциально арсенал может вместить 140 тыс. т. «В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализовано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища», — сказал он. Министр добавил, что в 2014 году на обустройство Калиновского арсенала было выделено 500 тыс. грн, а в текущем году — 25 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко оценил ущерб от пожара и взрывов на складе в ​$800 млн. Секретарь парламентского комитета Иван Винник объяснил, что это примерная рыночная стоимость взорвавшихся снарядов.

Пожар на складе боеприпасов в районе Калиновки под Винницей начался вечером 26 сентября. В результате возгорания пострадали два человека.

Теги: Украина , Винница , склад боеприпасов , Анатолий Матиос
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