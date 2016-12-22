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На закрытой Керченской переправе скопилось около 2,5 тыс. автомобилей
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На закрытой Керченской переправе скопилось около 2,5 тыс. автомобилей
Общество, 11:52
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На закрытой Керченской переправе скопилось около 2,5 тыс. автомобилей

В ожидании открытия Керченской переправы к утру четверга, 28 сентября, в портах «Крым» и «Кубань» скопилось более 2,5 тыс. грузовых и легковых автомобилей и около 120 автобусов. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе оператора переправы «Морская дирекция».

Так, в порту «Кавказ» находится 315 легковых автомобилей, 79 автобусов, 220 грузовых транспортных средств, в том числе малотоннажных. В порту «Крым» ожидают 590 автомобилей, 44 автобуса, 120 грузовых и малотоннажных. Также в дирекции отметили, что на накопительной площадке с краснодарской стороны стоят 645 фур, со стороны Крыма — 691 грузовик.

На сайте «Морской дирекции» отмечается, что для пассажиров, ожидающих в порту очереди на паром, организовано регулярное бесплатное горячее питание, напитки. На территории накопительных площадок имеются залы ожидания, в которых есть комнаты матери и ребенка и медпункты.

«До настоящего момента стихия не позволила сделать ни одного рейса, прогнозы неутешительные: сильный ветер продержится до первой половины дня 29 сентября», — говорится в сообщении оператора переправы.

Работа Керченской переправы была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 25 сентября, когда порывы ветра достигали 25 м/с.

К 27 сентября в ожидании открытия переправы со стороны Крыма скопилось 550 легковых автомобилей, 50 автобусов и 80 грузовых транспортных средств, а со стороны Кубани — 350 грузовых машин.

Керченская переправа остается основным средством сообщения России с Крымским полуостровом до окончания постройки моста через Керченский пролив.

Длина моста, строительство которого начато в 2016 году, составит 19 км. К 29 августа была установлена фарватерная арка железнодорожной части моста. Движение по автомобильной части моста должно начаться в 2018 году.

Теги: Крым , Керченская переправа , приостановка
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