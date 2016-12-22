Глава МИД Ирана назвал контроль над границей главной целью США в Сирии

Глава МИД Ирана Мохаммед Зариф выразил надежду на то, что США все еще привержены борьбе с терроризмом в Сирии. Но сейчас Вашингтон мешает сирийским правительственным силам установить контроль над западным берегом Евфрата. Об этом он заявил в ходе дискуссии в культурном центре Азиатское общество в Нью-Йорке. Запись дискуссии доступна на Facebook общества.

«Кто борется с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России. — РБК) в Дейр-эз-Зоре? Кто борется с «Нусрой» (террористическая группировка, запрещена в России. — РБК) в Идлибе? Кто боролся с «Нусрой» в Алеппо? Это фактические вопросы», — сказал министр.

«Сегодня, мне кажется, приоритеты изменились. Правительству США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии установило контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ», — сказал министр.

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» проводят с ноября 2016 года операцию «Гнев Евфрата», целью которой является захват города Ракка — оплот боевиков ИГ. Также в регионе действуют сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации, им удалось в начале сентября снять блокаду с города Дейр-эз-Зора. 10 сентября в Минобороны сообщили о том, что силы Дамаска форсировали Евфрат.