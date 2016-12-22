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На складе под Винницей зафиксировали одиночные взрывы снарядов
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На складе под Винницей зафиксировали одиночные взрывы снарядов
Общество, 10:02
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На складе под Винницей зафиксировали одиночные взрывы снарядов

На военном складе под Винницей утром в четверг, 28 сентября, наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на госслужбу Украины по ЧС.

«По состоянию на 07:00 (совпадает с московским временем) 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов», — отметили в ведомстве.

Как отмечается на сайте госслужбы по ЧС, авиация сбросила около 128 т воды на очаги возгорания. Было ликвидировано возгорание семь сооружений, возникших вследствие попадания боеприпасов. С опасных территории были эвакуированы около 30 тыс. человек.

Вечером 27 сентября украинские военные сообщили, что ситуация на месте ЧП стабилизировалась, взрывы прекратились. Пожар, однако, продолжился.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ущерб для бюджета страны от пожара составил ​$800 млн. Секретарь парламентского комитета Иван Винник объяснил, что это ориентировочная стоимость взорвавшихся снарядов на мировом рынке. По словам Винника, всего на складе было 60 тыс. т боеприпасов, из которых, по данным Министерства обороны Украины, сгорело и взорвалось 30%.

Пожар на складе боеприпасов в районе Калиновки под Винницей начался вечером 26 сентября. СМИ сообщали, что там на площади 60 га хранится 188 тыс. т боеприпасов, в том числе снаряды для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». В результате возгорания пострадали два человека.

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Теги: Украина , Винница , Пожар , склад боеприпасов
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