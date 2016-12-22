В Подмосковье задержали телефонного террориста

В Подмосковье задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании жилого дома в городе Пушкино. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

31-летний мужчина позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил о минировании подъезда дома. Кинологи и оперативники проверили эту информацию. Сообщение оказалось ложным. На следующий день подозреваемый позвонил с подобной угрозой еще один раз.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемый арестован.

​26 сентября издание Life сообщило, что сотрудники спецслужб установили ответственного за организацию волны телефонного терроризма в России. По данным издания, им оказался 28-летний выходец из Ставропольского края, который вступил в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Его предполагаемой целью было «усыпление бдительности» россиян. Однако в ФСБ опровергли данную информацию.



Волна анонимных сообщений о минировании различных учреждений в городах России продолжается с 10 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в правоохранительные органы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Пензы, Брянска, Перми и десятки других городах. Массовые эвакуации проходили в торговых центрах, кинотеатрах, учебных заведениях, объектах транспортной инфраструктуры и органах местной власти. В результате проверок взрывных устройств обнаружено не было. Ущерб от сообщений о минировании только с 10 по 17 сентября составил, по данным МВД, около 300 млн руб.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков об угрозах взрывов

В Кремле назвали происходящее телефонным терроризмом. Глава МЧС Владимир Пучков считает звонки с угрозами о взрывах «серьезной проблемой».

