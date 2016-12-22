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Лидер «Христианского государства» был судим за убийство соседки
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Лидер «Христианского государства» был судим за убийство соседки
Общество, 09:37
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Лидер «Христианского государства» был судим за убийство соседки

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, ранее судимый за убийство и разбой, совершил это преступление ради 75 тыс. руб., рассказала пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали агентству в суде об обстоятельствах совершенного в 2002 году преступления, Калинин узнал, что у соседки — приятельницы его матери — есть деньги. Он сообщил это двум знакомым наркоманам. Они пытались попасть к ней в квартиру, ломились в дверь и выключали свет, но соседка не открывала до тех пор, пока не постучался сам Калинин, так как она знала его. «Все трое ворвались, забрали 75 тыс. руб., и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — рассказала агентству пресс-секретарь суда.

О том, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» был судим за разбой и убийство, стало известно 25 сентября. Он был осужден в 2002 году на восемь с половиной лет. Также он был судим за подделку и изготовление документов.

Таганский суд Москвы 23 сентября 2017 года арестовал Калинина по делу об угрозах владельцам кинотеатров в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В частности, по причине угроз, исходивших от «Христианского государства», 13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду». Арест Калинина продлится до 22 ноября. Вину свою Калинин отрицает, хотя признает факт рассылки писем кинотеатрам, что, по его словам, делал «по религиозным убеждениям».

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Теги: Александр Калинин , «Христианское государство»
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