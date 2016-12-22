Лидер «Христианского государства» был судим за убийство соседки

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, ранее судимый за убийство и разбой, совершил это преступление ради 75 тыс. руб., рассказала пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали агентству в суде об обстоятельствах совершенного в 2002 году преступления, Калинин узнал, что у соседки — приятельницы его матери — есть деньги. Он сообщил это двум знакомым наркоманам. Они пытались попасть к ней в квартиру, ломились в дверь и выключали свет, но соседка не открывала до тех пор, пока не постучался сам Калинин, так как она знала его. «Все трое ворвались, забрали 75 тыс. руб., и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — рассказала агентству пресс-секретарь суда.

О том, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» был судим за разбой и убийство, стало известно 25 сентября. Он был осужден в 2002 году на восемь с половиной лет. Также он был судим за подделку и изготовление документов.

Таганский суд Москвы 23 сентября 2017 года арестовал Калинина по делу об угрозах владельцам кинотеатров в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В частности, по причине угроз, исходивших от «Христианского государства», 13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду». Арест Калинина продлится до 22 ноября. Вину свою Калинин отрицает, хотя признает факт рассылки писем кинотеатрам, что, по его словам, делал «по религиозным убеждениям».