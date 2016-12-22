Лидер «Христианского государства» был судим за убийство соседки

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин, ранее судимый за убийство и разбой, совершил это преступление ради 75 тыс. руб., рассказала пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как рассказали агентству в суде об обстоятельствах совершенного в 2002 году преступления, Калинин узнал, что у соседки — приятельницы его матери — есть деньги. Он сообщил это двум знакомым наркоманам. Они пытались попасть к ней в квартиру, ломились в дверь и выключали свет, но соседка не открывала до тех пор, пока не постучался сам Калинин, так как она знала его. «Все трое ворвались, забрали 75 тыс. руб., и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли», — рассказала агентству пресс-секретарь суда.
О том, что лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» был судим за разбой и убийство, стало известно 25 сентября. Он был осужден в 2002 году на восемь с половиной лет. Также он был судим за подделку и изготовление документов.
Таганский суд Москвы 23 сентября 2017 года арестовал Калинина по делу об угрозах владельцам кинотеатров в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В частности, по причине угроз, исходивших от «Христианского государства», 13 сентября киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались показывать «Матильду». Арест Калинина продлится до 22 ноября. Вину свою Калинин отрицает, хотя признает факт рассылки писем кинотеатрам, что, по его словам, делал «по религиозным убеждениям».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».