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Император Японии распустил нижнюю палату парламента
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Император Японии распустил нижнюю палату парламента
Политика, 09:28
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Император Японии распустил нижнюю палату парламента

Император Японии Акихито официально распустил нижнюю палату парламента по представлению премьер-министра страны Синдзо Абэ, объявил председатель палаты Тадамори Осима. Об этом сообщает телеканал NHK, который ведет прямую трансляцию заседания.

Как передает телеканал, избирательная кампания нового созыва нижней палаты парламента формально начнется 10 октября, а само голосование пройдет 22 октября. Некоторые оппозиционные депутаты бойкотировали сессию и обвинили премьер-министра, инициировавшего роспуск палаты представителей, в страхе перед открытой критикой и дебатами с политическими противниками.

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По информации газеты Japan Times, о роспуске палаты парламента было объявлено на ее экстренной сессии 28 сентября. Издание отмечает, что роспуск палаты позволит премьер-министру Абэ подготовиться к борьбе с оппозицией.

Абэ объяснял свое решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей на продвижение своей экономической политики и повышение потребительского налога. Также он говорил о необходимости реагировать на угрозы со стороны Северной Кореи.

Роспуск палаты представителей произошел на фоне усиления и преобразования оппозиции. Вместо слабой и поглощенной внутренними противоречиями Демократической партии за несколько часов до роспуска нижней палаты губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о создании новой оппозиционной «Партии надежды». Как заявил партийный лидер Сэйдзи Маэхара, на выборы кандидаты от демократов пойдут от этой партии.

В июле Юрико Коикэ нанесла поражение правящей Либерально-демократической партии на выборах в законодательное собрание японской столицы.

В начале августа правительство премьер-министра Синдзо Абэ подало в отставку. Причиной стала подготовка главой кабинета министров кадровых перестановок на фоне низкого рейтинга руководства страны.

Это связано во многом с коррупционным скандалом, который отчасти касается премьер-министра и его жены Акиэ Абэ. Скандал связан с махинациями с земельной собственностью и лоббированием интересов образовательной организации «Моритомо Гакуэн» в правительстве страны.

Срок полномочий депутатов должен был истечь в декабре 2018 года.

Теги: Япония , оппозиция , Синдзо Абэ , император , Парламент
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