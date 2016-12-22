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Адвокат Учителя назвал противников «Матильды» «парадом самозванцев»
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Адвокат Учителя назвал противников «Матильды» «парадом самозванцев»
Конфликт вокруг «Матильды», 08:16
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Адвокат Учителя назвал противников «Матильды» «парадом самозванцев»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее соратников запретить показ фильма «Матильда» напоминают «парад ряженых самозванцев». Об этом Добрынин рассказал РБК.

По словам адвоката, депутат Поклонская не является уполномоченным лицом, способным совершать юридически значимые действия по передаче претензий. «Честно говоря, мы уже запутались в роли кого на этот раз выступает депутат Поклонская: то ли она почтовый курьер, то ли специальный поверенный в делах царской семьи, то ли медиум беседующий с духами», — сказал адвокат.

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Адвокат подчеркнул, что когда команда Учителя готова отреагировать на любую претензию, когда ее «действительно получит». «Главное, чтобы эта претензия не была продолжением того невнятного юридического цирка с иском оставленным без движения в одном из районных судов Санкт Петербурга из-за несоблюдения простых правил», — отметил Добрынин.

Он заключил, что «суета молодого депутата с соратниками» вокруг «Матильды» напоминает ​«кадры с парадом ряженых самозванцев из замечательного советского фильма «Корона Российской империи».

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О том, что 90-летняя вдова племянника последнего российского императора Николая II Ольга Куликовская-Романова в августе обратилась с иском против режиссера Алексея Учителя, 8 сентября сообщила в своем Facebook Наталья Поклонская. Иск ее остался без движения в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Поклонская 27 сентября заявила о том, что передала в Генпрокуратуру иск Куликовской-Романовой. По словам депутата, суть иска в том, что родственница последнего русского монарха потребовала от режиссера отказаться от авторских прав на сценарий «Матильды», так как последние «принадлежат» ей. Куликовская-Романова утверждает, что авторы «первоначального сценария» фильма передали авторские права ей. Впоследствии, по словам Поклонской, сценарий был «переделан». Как рассказала РБК биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова, Куликовсквая-Романова является «абсолютно незначимым» представителем Романовых, имеет к императорской фамилии «опосредованное отношение», так как является третьей женой племянника последнего русского императора. По ее словам, Куликовской-Романовой пользуются те, «кто хотят на этом деле нажиться».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: «Матильда» , Алексей Учитель
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