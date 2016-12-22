Адвокат Учителя назвал противников «Матильды» «парадом самозванцев»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее соратников запретить показ фильма «Матильда» напоминают «парад ряженых самозванцев». Об этом Добрынин рассказал РБК.

По словам адвоката, депутат Поклонская не является уполномоченным лицом, способным совершать юридически значимые действия по передаче претензий. «Честно говоря, мы уже запутались в роли кого на этот раз выступает депутат Поклонская: то ли она почтовый курьер, то ли специальный поверенный в делах царской семьи, то ли медиум беседующий с духами», — сказал адвокат.

Адвокат подчеркнул, что когда команда Учителя готова отреагировать на любую претензию, когда ее «действительно получит». «Главное, чтобы эта претензия не была продолжением того невнятного юридического цирка с иском оставленным без движения в одном из районных судов Санкт Петербурга из-за несоблюдения простых правил», — отметил Добрынин.

Он заключил, что «суета молодого депутата с соратниками» вокруг «Матильды» напоминает ​«кадры с парадом ряженых самозванцев из замечательного советского фильма «Корона Российской империи».

О том, что 90-летняя вдова племянника последнего российского императора Николая II Ольга Куликовская-Романова в августе обратилась с иском против режиссера Алексея Учителя, 8 сентября сообщила в своем Facebook Наталья Поклонская. Иск ее остался без движения в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Поклонская 27 сентября заявила о том, что передала в Генпрокуратуру иск Куликовской-Романовой. По словам депутата, суть иска в том, что родственница последнего русского монарха потребовала от режиссера отказаться от авторских прав на сценарий «Матильды», так как последние «принадлежат» ей. Куликовская-Романова утверждает, что авторы «первоначального сценария» фильма передали авторские права ей. Впоследствии, по словам Поклонской, сценарий был «переделан». Как рассказала РБК биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова, Куликовсквая-Романова является «абсолютно незначимым» представителем Романовых, имеет к императорской фамилии «опосредованное отношение», так как является третьей женой племянника последнего русского императора. По ее словам, Куликовской-Романовой пользуются те, «кто хотят на этом деле нажиться».