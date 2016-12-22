СМИ узнали о вызове по «российскому делу» сенатом представителей Twitter

В США комитет сената по разведке пригласил компании Facebook, Twitter и Alphabet — материнскую компанию Google — выступить на общественных слушаниях в рамках расследования «по вмешательству России» в выборы президента в 2016 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

По данным агентства, открытые слушания пройдут в октябре. Сенаторы таким образом хотят «понять, как Россия использовала онлайн-инструменты и платформы, чтобы посеять раздор и повлиять на выборы президента». Как сообщили собеседники издания, сенату «важно услышать» эту информацию непосредственно от указанных компаний.

Как отмечает Associated Press, речь идет в том числе об использовании российской стороной онлайн-объявлений и рекламы в соцсетях, направленных на «пропаганду». Пока не известно, примут ли компании участие в слушаниях. Facebook и Google подтвердили изданию, что получили приглашения сената. Представители Twitter отказались от комментариев.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона выкупила в Facebook рекламу политического характера. Как рассказали собеседники телеканала, речь идет о рекламе, затрагивающей случаи насилия в отношении афроамериканцев. Ранее представитель Facebook заявлял, что Россия выделила на политическую рекламу в ходе предвыборной кампании в США свыше $100 тыс.

При этом американский президент Дональд Трамп уверял, что данные о покупках Россией рекламы в Facebook следуют считать «мистификацией».