Сценарий «Завтрака у Тиффани» продали за рекордную сумму

Оригинальный рабочий сценарий Одри Хепберн для фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани» продан в торговом доме Christie's в Лондоне за рекордную сумму в $847 тыс. Об этом сообщает The New York Times.

В 140-страничном машинописном сценарии есть сцены, впоследствии вырезанные из фильма. Всего на торгах 27 сентября было представлено 250 экспонатов из частной коллекции вещей Хепберн. При этом эстимейт сценария составлял около $77 тыс.- $110 тыс.

«Завтрак у Тиффани» по книге Трумена Капоте в 1961 году снял режиссер Блэйк Эдвардс. Фильм получил два «Оскара», два «Золотых глобуса» и один «Грэмми», также кинолента вошла в список «Лучших фильмов в истории» по версии Американского института кинематографии.