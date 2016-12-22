ФАС заявила о вероятном одобрении сделки по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber

Сделка по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber, о которой компании объявили в июле, «в принципе будет одобрена», заявил в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

По словам руководителя ведомства, в случае возникновения угрозы конкуренции служба может выпустить предписание, которое потребует большего раскрытия информации для прозрачности сделки.

«Но к этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но, в каком виде, нужно смотреть», — заверил он.

На вопрос, как можно будет избежать повышения цен на рынке таксомоторных перевозок в случае одобрения сделки, Артемьев ответил, что если слияние компаний окажется сомнительным, «Яндекс.Такси» и Uber должны будут выполнить выданное ФАС предписание.

«Тем самым мы избежим роста цен. Если, несмотря на наше предписание, рост цен будет происходить, то мы просто выпишем штраф. Но, скорее всего, если рынок конкурентный, не понадобится ни первое, ни второе. Потому что конкуренты в этом случае получат преимущество», — пояснил глава ФАС.

Ранее в середине сентября Артемьев уже говорил, что позитивно относится к слиянию двух компаний. По его мнению, сделка не приведет к монополизации рынка такси.

«Учитывая, что больше 10 компаний работают на этом рынке, не произойдет монополизации рынка при таком слиянии, мы это видим. Но поскольку это связано с цифровыми технологиями, возможно, будет выдано предписание», — отмечал Артемьев.

«Яндекс.Такси» и Uber объявили об объединении своего бизнеса в России и ряде стран СНГ в июле. Два крупнейших сервиса по вызову такси пояснили это перспективами развития. По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют $225 млн и $100 млн в новую компанию, 59,3% которой будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Стоимость активов объединенной компании достигнет $3,7 млрд.