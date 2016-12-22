Facebook заблокировала 10 тыс. фальшивых аккаунтов перед выборами в ФРГ

Социальная сеть Facebook удалила около 10 тыс. фальшивых аккаунтов во время предвыборной кампании в Германии. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

​По данным Facebook, такие меры были приняты в рамках борьбы с фейковыми новостями. «Эти действия не исключили дезинформацию в полном объеме на этих выборах, но они затруднили распространение фейковых новостей», — сказано в заявлении. Как уверяют аналитики Facebook, доля ложной информации в соцсети перед выборами в Германии была «на низком» уровне.

Кроме того, основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что сожалеет о своих заявлениях, сделанных после американских выборов в 2016 году, где он назвал «безумной» идею о влиянии дезинформации в новостях на ход голосования. «Это слишком важный вопрос, чтобы не принимать его во внимание», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Основатель соцсети отметил, что Facebook сотрудничает с правительством по расследованию «вмешательства России» в ход выборов президента США в 2016 году. Цукерберг подчеркнул, что компания передала конгрессу все необходимые данные.