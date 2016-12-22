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СК проверит данные об оставшихся без жилья погорельцах в Бурятии
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СК проверит данные об оставшихся без жилья погорельцах в Бурятии
Общество, 04:34
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СК проверит данные об оставшихся без жилья погорельцах в Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать проведение доследственной проверки по факту нарушения прав граждан в Бурятии, которые лишились жилья при пожарах летом 2016 года. Об этом говорится на сайте СКР.

По данным Следственного комитета, накануне на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что выплаченной погорельцам компенсации хватило «лишь на несколько месяцев аренды жилья», а обещанные к началу 2017 года ключи от новых домов «люди до сих пор ждут».

Кроме того, следователи проводят проверку по факту незаконного исключения одной из пострадавших из очереди на получение жилья. «Женщина была восстановлена в списках только по решению суда, по которому действия чиновников были признаны незаконными», — сказано в сообщении.

В июне прошлого года пожар уничтожил шесть домов и одну хозяйственную постройку в селе Северомуйск в Бурятии. Из-за пожара без крыши над головой остались более 40 человек.

Теги: СКР , Бурятия , МВД Бурятия , погорельцы
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