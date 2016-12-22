Де Мистура заявил о планах созвать новый раунд переговоров по Сирии

Спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура заявил о планах созвать очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве в начале ноября. Об этом сообщает телеканал ABC.

Стаффан де Мистура заявил в ходе заседания Совбеза ООН, что обе стороны — правительство Сирии и оппозиция — должны использовать предстоящий месяц для подготовки к переговорам в Женеве. «Восьмой раунд должен, наконец, прийти к подлинным переговорам о политическом будущем разрушенной войной страны», — сказал Мистура.

Ранее спецпосланник ООН увидел возможность стабилизации конфликта в Сирии. Как сообщал в июле Мистура, «несколько звезд сошлись так», что появился «больший потенциал» для прогресса в сирийском урегулировании, в том числе благодаря соглашению по деэскалации.