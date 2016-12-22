CNN связал рекламу о насилии над афроамериканцами в Facebook с Россией

Политическая реклама в Facebook, размещение которой «профинансировала Россия», затрагивала в том числе случаи насилия в отношении афроамериканцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, реклама была запущена в ходе предвыборной кампании в 2016 году. В одном из объявлений речь шла о движении Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность», выступающем в защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции. Целевой аудиторией, как утверждают источники, были жители городов Балтимор и Фергюсон, где ранее произошли громкие случаи убийства темнокожих.

Собеседники CNN подчеркивают, что реклама лишь использовала название известной организации, создавая фейковые аккаунты. «Объявления якобы предназначались для того, чтобы оказывать поддержку движению Black Lives Matter, но на деле в них заключались призывы, угрожающие некоторым жителям Балтимора и Фергюсона», — сказано в сообщении.

Как рассказал Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс на распространение в этой соцсети рекламы политического характера.