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Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами Siemens
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Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами Siemens
Политика, 02:08
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Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами Siemens

Скандал вокруг турбин Siemens усугубил беспокойство среди иностранных инвесторов в России. По словам посла Германии в Москве Рюдигера фон Фрича, даже такая «работающая во всем мире» компания как Siemens уже «не может положиться на письменные и устные обещания». Об этом Фрич рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Основой успешного бизнеса являются надежные договоры. Многое будет поставлено на кон, если мы более не сможем полагаться на то, что условия договоров будут соблюдаться или же их соблюдения можно будет добиться через суд», — пояснил посол.

По словам Фрича, ситуация с Siemens привлекла широкое внимание не только общественности, но и потенциальных инвесторов, которые рассматривают возможности капиталовложений в Россию.

О поставках турбин Siemens вопреки санкциям для электростанций в Крым стало известно в июле. Как сообщали источники РБК, оказавшееся на полуострове оборудование было сделано на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем частично модернизировано на заводах «Ростеха».

Эту же информацию позднее подтвердила «дочка» «Ростеха» — «Технопромэкспорт». Именно эта компания закупила у Siemens газовые турбины, чтобы доставить их позднее в Крым для строительства энергообъектов. После этого в июле и сентябре Siemens дважды подавал иск в Московский арбитраж к «Внешнеэкономическому объединению «Технопромэкспорт».

Теги: Россия , Германия , Siemens
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