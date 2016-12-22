Порошенко потребовал найти виновных в пожаре под Винницей

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти виновных в пожаре на военных складах под Винницей, в результате которого ущерб бюджета страны составил $800 млн. Об этом Порошенко написал в Facebook.

«Я обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, Службы Безопасности Украины и Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии», — сказал Порошенко. По его словам, страна должна «научиться защищать» стратегические объекты от диверсионных групп.

Украинский президент добавил, что утром, 27 сентября, постановил усилить оборону и охрану стратегических объектов страны с помощью Вооруженных Сил.