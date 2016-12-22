«Нафтогаз» допустил увеличение суммы иска по Крыму до $8 млрд

Коммерческий директор государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил увеличение суммы иска к России по национализированным активам в Крыму до $8 млрд. Об этом Витренко сообщил «РИА Новости» в кулуарах Европейского газового саммита.

«Компания будет просить компенсацию в размере $5 млрд плюс проценты», — подтвердил Витренко. «Решение ожидается к концу 2018 года. К тому времени [будет] $5 млрд плюс $2 млрд процентов уже набежало, плюс еще набежит $1 млрд, то есть будет приблизительно $8 млрд», — сказал он.

Витренко 21 сентября сообщил, что сумма иска компании к России выросла до $7 млрд. Он отметил, что речь идет о производственных активах «дочки» «Нафтогаза» — «Черноморнефтегаза», которые были национализированы в Крыму.

Представитель «Нафтогаза» 20 сентября заявил РБК, что компания передала иск по Крыму в Постоянную палату третейского суда в Гааге (ППТС). В пресс-релизе «Нафтогаза» говорилось, что компания потеряла $5 млрд из-за «оккупации» Крыма.

ППТС в начале августа приступила к рассмотрению иска «Нафтогаза» к России на сумму в $2,6 млрд. Компания подала иск еще в октябре 2016 года из-за «захвата ценных энергетический активов» на полуострове.

Республиканский парламент Крыма решил провести национализацию находящихся на полуострове активов «Нафтогаза» в марте 2014 года. В частности, в собственность республики перешли активы «Черноморнефтегаза», включая буровые вышки на шельфе в Черном море.

Кроме того, крымские власти взяли под контроль объекты газоснабжения и газотранспортную сеть другой «дочки» «Нафтогаза» — «Укртрансгаза». В крымском парламенте объяснили национализацию украинских нефтегазовых активов потребностью «бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения».