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Суд отменил арест министра юстиции Украины времен Януковича
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Суд отменил арест министра юстиции Украины времен Януковича
Политический кризис на Украине, 21:10
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Суд отменил арест министра юстиции Украины времен Януковича

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда Киева о его аресте на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Лавринович был освобожден в зале суда. Прокурор Янис Симонов заявил, что судьи апелляционной инстанции «негативно относятся к делам, которые расследует департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры».

«Если вы слышали, то в последнее время уже начали отпускать бывших сотрудников «Беркута», которые подозреваются в совершении массовых убийств. Именно апелляционная инстанция отпускает их, изменяя меру пресечения», — отметил Симонов. Он добавил, что Генпрокуратура продолжит расследование по делу Лавриновича.

В свою очередь, экс-министр юстиции заявил, что намерен выполнять все служебные обязательства. Лавринович подчеркнул, что его адвокаты «с целью воспитательного процесса» могут обратиться в Европейский суд по правам человека, «поскольку есть необходимость повышения квалификации и поднятия уровня правосознания тех, кто работает в сегодняшней прокуратуре».

Экс-министр юстиции Украины 15 сентября был арестован Печерским районным судом Киева на два месяца по подозрению в совершении конституционного переворота. В беседе с газетой «Украинская правда» Лавринович заявлял, что украинские власти завели дело против него и экс-президента Виктора Януковича, чтобы показать свою борьбу «со старым режимом».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября сообщил, что против Януковича и Лавриновича завели уголовное дело по подозрению в совершении конституционного переворота. По версии Генпрокуратуры, Янукович в 2010 году захватил власть «путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины», а также сузил роли и полномочия парламента и правительства.

Теги: Украина , Виктор Янукович , госпереворот
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