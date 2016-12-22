Адвокат «Гоголь-центра» назвал число вызванных на допрос сотрудников

Адвокат «Гоголь-центра» Дмитрий Харитонов заявил агентству ТАСС, что на допрос по делу о деятельности проекта «Платформа» вызваны порядка 20–25 административных и творческих сотрудников театра. На вопрос корреспондента РБК уточнить точное число вызванных следственными органами Харитонов ответить затруднился.

Адвокат рассказал, что среди вызванных на допрос — работники театра, артисты, административный состав. Причем среди них есть те, кто работал в «Платформа», а есть те, кто пришел в «Гоголь-центр» уже после завершения этого проекта.

26 сентября в пресс-службе «Гоголь-центра» РБК рассказали о большом количестве повесток с вызовом на допрос. В частности, вызов получила дочь поэта Игоря Иртеньева Яна.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и его бывший директор Алексей Малобродский являются обвиняемыми по делу о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в размере 200 млн руб.