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Из-за взрыва на складе в Виннице произошел сбой в движении поездов
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Из-за взрыва на складе в Виннице произошел сбой в движении поездов
Политический кризис на Украине, 20:53
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Из-за взрыва на складе в Виннице произошел сбой в движении поездов

Взрыв на складе боеприпасов около Винницы стал причиной сбоя в движении поездов РЖД, в настоящий момент задерживаются три пассажирских поезда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЖД.

«В 16:37 с территории Украины на Московскую железную дорогу поступил пассажирский поезд №48 Кишинев — Москва и движется по маршруту с отставанием от графика на 6 часов 52 минуты», — указывается в сообщении. Также отмечается, что на Украине задерживаются еще два поезда: №24 Одесса — Москва и №342 Кишинев — Москва. «Поезда задержаны в связи с изменением маршрута следования на Украине», — уточняется в сообщении.

Пожар на складе боеприпасов в городе Калиновка возле Винницы произошел вечером 26 сентября. По данным СМИ, на площади 60 га хранилось 188 тыс. т боеприпасов, включая снаряды для РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

Крупнейший пожар на складе боеприпасов на Украине. Фоторепортаж Еще 11 фото
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В результате взрыва пострадали два человека. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от склада, а также эвакуировали 30 тыс. местных жителей. Кроме того, были закрыты трассы Винница — Киев, Житомир — Могилев-Подольский и железнодорожный перегон Сосенка — Калиновка.

Военная прокуратура Южного региона Украины по факту пожара завела уголовное дело по ст. 113 УК Украины (диверсия).

Видео: 112 Украина / YouTube

27 сентября пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Сергей Мисюра назвал происшествие «террористическим актом». По его словам, причиной пожара на складе стал беспилотник, который сбросил на территорию взрывное устройство.

«Часовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено — работал беспилотник», — отметил Мисюра. По его словам, большая часть боеприпасов не пострадала, взрываются только вынесенные из подземных хранилищ танковые снаряды и минометные мины калибра 120 мм. «Все боеприпасы спрятаны. Горит только 10% территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют», — уточнил Мисюра.
Теги: Украина , РЖД
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