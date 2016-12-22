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В аэропорту столицы Ингушетии похитили деньги из банкоматов
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В аэропорту столицы Ингушетии похитили деньги из банкоматов
Общество, 20:36
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В аэропорту столицы Ингушетии похитили деньги из банкоматов

Кассир аэропорта Магас сообщил РБК о хищении денег из банкоматов и платежного терминала на аэровокзале аэропорта Магас (Ингушетия). «Похищение было. Вскрыли банкоматы Сбербанка. Сегодня были правоохранительные органы и представители от главы республики», — сообщил кассир аэропорта.

В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК ситуацию с похищением денежных средств из банкоматов и платежных терминалов на аэровокзале аэропорта Магас. «Не комментируем», — заявили в пресс-службе.

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По данным источника «Интерфакса», инцидент произошел утром 27 сентября. «Неизвестные проникли в здание аэровокзала, путем взлома похитили все денежные средства из находящихся там терминала и двух банкоматов и скрылись в неизвестном направлении», — заявил собеседник агентства.

Сотрудники аэропорта обнаружили вскрытые банкоматы в 09:00 мск. Источник «Интерфакса» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО сообщил, что по факту взлома банкоматов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

Теги: Сбербанк , Ингушетия , банкоматы
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