Мосгорсуд оставил недвижимость банкира Пугачева под арестом

Московский городской суд оставил недвижимость бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева под арестом, но назначил срок ареста до 20 декабря. Басманный суд Москвы вынес решение о бессрочном аресте недвижимости 26 мая, сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного суда от 26 мая изменить в части срока — до 20 декабря, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — приводит агентство слова судьи.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева 26 сентября заявила, что арестованы девять объектов недвижимости, принадлежащих банкиру, передавал «Интерфакс».

Пугачев был основным бенефициаром Межпромбанка, обанкротившегося в 2010 году. В 2013 году против Пугачева возбудили уголовное дело о хищении 28 млрд руб., которые Центробанк выделил Межпромбанку как беззалоговые кредиты, в 2015 году его обвинили в том, что Межпромбанк в 2009 году выделил подконтрольным Пугачеву компаниям кредиты на общую сумму 64 млрд руб.

Банкир покинул Россию в 2011 году. В декабре 2013 года власти объявили банкира в международный розыск. Как рассказал в марте 2017 года представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, Москва просила Лондон выдать банкира, но он «скрылся».

В мае Агентство по страхованию вкладов сообщило об аресте активов Пугачева, среди них — яхта DB9 и несколько вилл.

Пугачев обвинения отвергает. Банкир подал иск к России за свое преследование в Постоянную палату Третейского суда в Гааге, сумма претензий составила $12 млрд. Он просил суд вызвать в качестве свидетеля премьера Дмитрия Медведева, главу «Роснефти» Игоря Сечина, экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева и других.