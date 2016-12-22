Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 октября по 31 декабря 2017 года на военную службу 134 тыс. человек. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, «не пребывающие в запасе» и подлежащие призыву «в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». Президент поручил правительству, органам исполнительной власти субъектов и призывным комиссиям обеспечить призыв граждан.

Также в соответствии с этим законом увольнению с военной службы подлежат «солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек». Указ вступает в силу с 27 сентября.